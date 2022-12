Covid, grippe et bronchiolite : "On ne sait plus où placer les patients qui doivent être hospitalisés", alerte Rémi Salomon

"La situation est particulièrement critique", s'alarme Rémi Salomon, qui invite chacun à renforcer les gestes barrières. Il incite par exemple à se faire tester avant d'aller voir la finale du Mondial avec des amis.

"La situation dans les hôpitaux est extrêmement tendue, critique même", alerte le professeur Rémi Salomon, président de la Conférence des présidents de la Commission médicale d'établissement des CHU, samedi 17 décembre sur franceinfo. "L'engorgement des services d'urgences s'est aggravé depuis dix, quinze jours", explique-t-il, alors que le Covid, la grippe et la bronchiolite sévissent.

>> REPORTAGE. "C'est la triple épidémie, on est vraiment dedans" : à l'hôpital Bichat, tous les lits sont occupés au service des maladies infectieuses

"On ne sait pas, on ne sait plus où placer les patients qui doivent être hospitalisés, et donc ça nous met dans des situations extrêmement compliquées où les patients doivent attendre sur des brancards, parfois plusieurs jours." Rémi Salomon à franceinfo

"Par manque de personnel, on a des lits qui sont fermés" et "malheureusement, ça, ce n'est pas résolu", détaille encore Rémi Salomon. Ça ne va d'ailleurs pas s'améliorer dans l'immédiat, puisque "la période des fêtes arrive" et "les soignants aussi vont avoir des congés". "Vous imaginez la complexité de la situation", s'inquiète-t-il.

Un test avant de regarder la finale entre amis

"La conjonction de plusieurs épidémies très fortes cet hiver et d'un hôpital qui a une capacité d'accueil réduite fait que la situation est particulièrement critique", explique-t-il. De ce fait, il invite les Français "à faire pendant les jours qui viennent un effort plus important pour porter le masque et aérer les locaux". Il incite aussi à la vaccination contre la grippe et le Covid.

À la veille de la finale de la coupe du monde de football, entre la France et l'Argentine, il appelle à la vigilance. Avant de regarder le match en famille ou entre amis, "on peut faire un test", recommande-t-il. "Si on est vacciné, c'est mieux, si on a fait le rappel, c'est mieux, et si on est avec des sujets âgés à ce moment-là, portons le masque et aérons de temps en temps la pièce", ajoute-t-il. Il conseille aussi de ne pas être "trop nombreux dans la pièce".