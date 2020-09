Covid et cosmétique : les femmes adaptent leur maquillage au port du masque, les ventes du secteur s'effondrent

Avec le masque et la généralisation du télétravail, les ventes de maquillage, et particulièrement de rouge à lèvres, ont fait une chute historique au premier semestre 2020.

C'est un effet inattendu de la crise sanitaire : le maquillage est de moins en moins prisé par les femmes. Le rouge à lèvres n'a plus la cote, pas pratique derrière les masques, il laisse des traces et ne se voit pas. Les conséquences pour l'industrie du maquillage sont impressionnantes : en six mois, les ventes de rouge à lèvres ont chuté de 53%.

Le géant américain Estée Lauder, par exemple, supprime 2 000 emplois dans le monde. Les plus petites entreprises sont également affectées, comme La Bouche rouge, jeune maison française de maquillage. "Le port du masque change la donne, explique Nicolas Gerlier, président et fondateur de la société. Le marché du rouge à lèvres va être calme jusqu'à juin 2021. Malgré tout, on va toujours proposer de soigner les lèvres sous les masques et il y a toujours des femmes qui sont heureuses de mettre un coup de rouge. Mais il y en aura peut-être moins qui en mettront au quotidien pour aller travailler."

Comment redresser les ventes ?

Ces chiffres de ventes catastrophiques sont "complètement inédits" selon Mathilde Lion, analyste beauté du cabinet NPD, grand expert du secteur. "Les ventes se sont effondrées et, surtout, n'ont pas repris depuis la réouverture des magasins", ajoute-t-elle. Mais il existe des solutions pour relancer le marché selon l'experte. "On a toujours énormément d'innovations avec par exemple le côté sans transfert du rouge à lèvres, c'est à dire qui ne laisse pas de tâche sur le masque", assure Mathilde Lion. D'après elle, l'industrie doit aussi miser sur le développement durable ou encore le maquillage vegan.

Justement, pour encourager et soutenir l'innovation, la filière cosmétique vient d'inaugurer à Chartres un laboratoire ultramoderne, un accélérateur d'innovation pour les start up prometteuses.