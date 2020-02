Covid-19 : y a-t-il un lien entre les deux patients de l'Oise ?

Entre l'enseignant de 60 ans qui travaillait dans un collège de Crépy-en-Valois (Oise) et qui est décédé dans la nuit du 25 au 26 février des suites du Covid-19 et le patient de 55 ans actuellement hospitalisé au CHU d'Amiens (Somme), il y a peut-être un lien : l'hôpital de Compiègne (Oise). Les deux individus y ont tous les deux été hospitalisés avant qu'on ne les teste au nouveau coronavirus.

Le plan blanc décrété dans les deux hôpitaux

Les autorités sanitaires n'ont pas encore pu déterminer si les deux malades avaient été hospitalisés aux mêmes dates. De plus, on ne sait pas non plus qui parmi le personnel soignant a pu être exposé à un risque de contamination. Des recherches sont en cours pour le déterminer. Le plan blanc a, par ailleurs, été déclenché à Creil (Oise) et à Compiègne. Dans la soirée de jeudi, l'état de l'agent civil de la Défense de 55 ans hospitalisé à Amiens était encore jugé grave.

