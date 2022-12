Covid-19 : Washington exhorte la Chine à partager les informations sur sa nouvelle épidémie

Les Etats-Unis s'inquiètent d'une circulation trop importante du virus dans le pays, et de ses implications "pour le monde entier".

Pékin prié de collaborer. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a appelé jeudi 22 décembre la Chine à partager ses informations sur la nouvelle flambée de Covid-19 que connait le pays, avant de proposer une nouvelle fois une aide sous la forme de vaccins.

"Il est très important que tous les pays, y compris la Chine, s'attachent à ce que les gens soient vaccinés, que les tests et les traitements soient disponibles, et plus encore, à ce que l'information sur ce qu'ils vivent soit partagée avec le monde, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Parce que cela a des implications non seulement pour la Chine mais pour le monde entier."

La Chine a enregistré lundi 19 décembre ses deux premiers morts officiels du Covid-19 depuis l'assouplissement des mesures de sa politique "zéro Covid" dans le pays. En parallèle, hôpitaux et crématoriums sont débordés par une vague de cas sans précédent dans la capitale chinoise.

Une situation sanitaire très opaque

Le géant asiatique avait fait volte-face début décembre et levé la plupart des restrictions sanitaires en vigueur durant près de trois ans, après des manifestations dans plusieurs villes. Depuis, l'épidémie de Covid-19 explose en Chine. Mais son ampleur est "impossible" à déterminer, de l'aveu même des autorités, les tests de dépistage n'étant désormais plus obligatoires.

"L'épidémie flambe, le nombre de cas double tous les jours. On est incapables de les compter. Il est clair que cela va favoriser l'émergence de variants", déplorait mardi 20 décembre sur franceinfo Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l’Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'université de Genève.