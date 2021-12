Covid-19 : vers le pic de la cinquième vague

La pression sur les services de santé va-t-elle s’intensifier en France ? Alors que le nombre de contaminations journalières s’élevait au-delà de 60 000 cas début décembre 2021, on en dénombre désormais 53 000 en moyenne ces derniers jours. "Il y a un ralentissement au niveau des contaminations. On va finir par atteindre un plateau, on ne sait pas si on va être derrière le pic la semaine prochaine", explique le Pr Philippe Amouyel, épidémiologiste-professeur de santé publique au CHU de Lille.

Omicron gagne du terrain en Europe

Autre problématique, le variant Omicron qui poursuit sa dispersion sur le Vieux Continent. Pour pouvoir le contrer, le gouvernement a misé sur l’injection d’une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 à tous les adultes de plus de 18 ans. Certaines pharmacies s’organisent afin de répondre à la demande grandissante, en ouvrant le dimanche par exemple, et de nombreux vaccinodromes sont remis en service dans l’Hexagone.