Covid-19 : une zone rouge décrétée en Italie

Depuis 24 heures, 11 villes italiennes vivent isolées après la découverte de patients atteints par le nouveau coronavirus. "C'est tout le nord de l'Italie qui est concerné par cette épidémie du virus Covid-19. Dans la région d'Émilie-Romagne, qui se trouve séparée de la Lombardie par le fleuve Pô, il y a déjà 16 personnes qui sont contaminées au virus et qui sont actuellement hospitalisés et sous contrôle médical", explique lundi 24 février le journaliste de France Télévisions Alban Mikoczy, qui s’exprime à la frontière de la zone de confinement.

Cinq décès



"Tout le nord de l'Italie est concerné par des mesures de fermetures d'écoles, d'universités, de stades. Des manifestations culturelles ont été interdites et même les cathédrales de Milan et de Venise sont fermées au public jusqu'à nouvel ordre", poursuit l’envoyé spécial. Lundi matin, les autorités transalpines ont annoncé que cinq personnes avaient perdu la vie et que plus de 200 autres étaient contaminées alors que l'épidémie s'accélère.