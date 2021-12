Covid-19 : une situation alarmante dans les hôpitaux de Strasbourg

Comme une lutte sans fin. Jamais les soignants du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Strasbourg (Bas-Rhin) n'ont arrêté de prendre en charge des patients atteints par le Covid-19. Douze malades le 3 décembre, soit la moitié du service. Mais la nouvelle vague menace de les submerger : "Le nombre de patients a doublé en quinze jours. Nous allons à terme devoir transformer la moitié du service en unité Covid", explique Nicolas Lefebvre, chef du service.

Le marché de Noël ciblé

Dans le service de réanimation, déjà plein, deux patients sur trois ne sont pas vaccinés et les soignants craignent le pire. "Avec le marché de Noël, beaucoup de monde se presse dans les rues, sans forcément bien mettre un masque", indique Julie Helms professeur en réanimation médicale. Les images de l'inauguration du marché de Noël, bondé, ont choqué les soignants. Depuis, la Ville a imposé la présentation d'un pass sanitaire. Si les soignants ne demandent pas la fermeture du marché de Noël, ils exhortent les visiteurs et autorités à respecter et faire respecter les mesures sanitaires.