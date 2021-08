Covid-19 : une rentrée scolaire quasi normale malgré la menace du variant Delta

Jeudi 2 septembre, un peu plus de 12 millions d'élèves reprendront le chemin de l'école. La rentrée scolaire 2021 reste particulière en raison de la menace du variant Delta, très contagieux. Le pass sanitaire ne sera pas exigé dans les établissements scolaires et une campagne de vaccination va être lancée pour les 12-17 ans.

C'est l'heure de plier les bagages et de ranger les jouets pour les vacanciers, car dans quelques jours, jeudi 2 septembre, c'est la rentrée des classes. Une rentrée presque normale pour les plus jeunes qui connaissent déjà les gestes barrière. Le port du masque, dès la primaire, semble aussi toléré. "J'ai la petite qui rentre au CP, elle se balade dans la maison avec un masque pour s'entraîner", sourit une mère de famille.

Le même protocole sanitaire que l'an dernier

Les classes en primaire fermeront au premier cas de Covid-19, comme l'an dernier. Pour les parents, la rentrée s'annonce acrobatique. "On s'est énormément préoccupé du protocole pour fermer des classes, on s'est beaucoup moins préoccupé du protocole pour savoir comment les parents s'organisent", regrette un parent d'élève. Pour les enseignants, la rentrée s'annonce quasi normale, avec toutefois le même protocole sanitaire à respecter que l'an dernier. "À chaque fois qu'on rentre à l'école, on se lave les mains. Mais les enfants maintenant, ont pris l'habitude", rappelle Nathalie Lagouge, directrice de l'école maternelle Romain Rolland à Évreux (Eure). Le ministère de l'Éducation nationale promet une rentrée la plus normale malgré le contexte sanitaire