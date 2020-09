Covid-19 : une rentrée plutôt réussie, mais quelques couacs

12 millions d'élèves ont retrouvé ce 1er septembre les bancs de l’école. Une rentrée presque comme les autres… à quelques exceptions près. Partout, le port du masque est de rigueur, mais à certains endroits, la pandémie a été plus importantes qu'ailleurs. À Amiens (Somme), 25 élèves et deux surveillants, qui auraient pu être infectés lors d’un stage de pré-rentrée, ont été placés en quatorzaine : "Ils vont être testés d’ici a demain soir, évidemment l’Agence régionale de Santé et le chef d’établissement sont en lien avec leur famille", a indiqué le recteur de l’académie d’Amiens, Raphaël Muller.

Des perturbations minoritaires

Un membre du personnel d’une école de Seine-et-Marne a également été testée positif, tout comme le directrice de la directrice de l’école de l’ile de Ré. Si ces cas restent isolés à l’échelle hexagonale, ils touchent néanmoins plusieurs départements, comme la Gironde ou les Hauts-de-Seine.

Le JT

Les autres sujets du JT