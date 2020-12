Covid-19 : une plateforme pour mobiliser des soignants en renfort

Dans le département de la Loire, les infirmiers libéraux sont sollicités pour renforcer et soulager les structures surchargées face à cette deuxième vague de Covid-19. Une plateforme téléphonique se charge de recueillir les demandes et de placer les soignants dans les Ehpad ou les laboratoires : là où la demande de renforts est importante. Isabelle Dorvidal est cadre de santé dans un Ehpad où la moitié des résidents et de nombreux personnels ont contracté le virus. "Tester 80 résidents, 70 membres du personnel, toutes les semaines, sans l’aide des infirmiers libéraux, on n’y serait pas arrivés", explique-t-elle.



Une expérimentation destinée à être élargie

Les infirmiers conservent leurs patients habituels et leur statut, et effectuent ces missions quand leur emploi du temps le permet. Cette expérimentation est destinée à être élargie à toute la région de l’Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 13 500 infirmiers libéraux.

Le JT

Les autres sujets du JT