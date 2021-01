Covid-19 : une formation pour retrouver l'odorat

Des arômes de vin indétectables : il s'agit d'une conséquence du coronavirus, que Pauline a attrapé fin septembre. Depuis, il lui est impossible de retrouver le goût et l'odorat. Une épreuve très déroutante pour la jeune femme, qui se destine à l'œnologie. "Comment est-ce que je fais si ça ne revient pas ?", s'interroge-t-elle, inquiète. Dans l'Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux (Gironde), cinq étudiants ont perdu le sens olfactif. Alors, l'établissement a eu l'idée de mettre au point une rééducation spécifique.

"Vous allez faire travailler votre mémoire"

La formation a été imaginée par Sophie Tempere, enseignante et docteure en neurosciences, ainsi que son équipe, à l'aide d'un kit d'odeurs à sentir tous les jours. "Vous allez faire travailler votre mémoire, explique-t-elle. C'est-à-dire que si l'on travaille avec le nom de l'odeur, on peut essayer de la comparer à nos souvenirs." Objectif : entraîner son système olfactif. Exercices, conseils et guide d'entraînement ont été mis à disposition du grand public via le site internet de l'école, à destination des nombreuses personnes frappées par la perte du goût et de l'odorat.

