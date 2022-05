Covid-19 : une enquête pour sonder la santé mentale des enfants

Pour certains enfants, le Covid reste un mauvais souvenir qui s’est envolé avec le temps. Pour d‘autres, l’épidémie a laissé dans son sillage certains traumatismes. C’est ce que souhaite explorer, entre autres, l’enquête de Santé publique France portant sur la santé mentale des enfants âgés de 3 à 11 ans.

Enfants, parents et enseignants interrogés

30 000 enfants de la petite section au CM2 vont être consultés de manière anonyme, ainsi que les parents et les enseignants. Les règles sanitaires ont pu désorienter certains enfants. "Il y a eu un doublement des tentatives de suicide, un doublement de l’aile des accueils d’urgence à l’hôpital en pédopsychiatrie, des consommations d’antidépresseurs et de psychotropes qui ont monté en flèche chez les enfants et les adolescents", détaille Serge Hefez, pédopsychiatre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, à Paris.