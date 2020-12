Covid-19 : une circulation soutenue du virus dans l’Yonne

Si le confinement a permis de faire diminuer le nombre de nouveaux cas quotidiens et d’hospitalisations en réanimation, le virus circule encore activement dans certains départements français. Dans l’Yonne, l’unité Covid de l’hôpital de Joigny est toujours sous tension, avec 19 patients traités pour une infection au coronavirus. Le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter dans le département, à l’inverse du reste de la France. Le personnel soignant est inquiet.

Un taux d’incidence de 200 cas pour 100 000 habitants

La circulation du virus est plus rapide que dans les autres départements. Les lits de réanimation sont occupés à 99% et le taux d’incidence s’établit à 200 cas pour 100 000 habitants, soit un seuil deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Pour les autorités sanitaires, difficile d’identifier des causes. "Nous n’avons pas eu de situations de contaminations massives autour d’une entreprise ou d’une école, on est plus sur une circulation diffuse, de manière générale", précise Ève Robert, déléguée de l’ARS de l’Yonne.

