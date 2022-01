Covid-19 : une baisse des chiffres encourageante

Ces derniers jours, plusieurs indicateurs dessinent la fin de la cinquième vague de Covid-19, tel que l’annonce l’institut Pasteur. "En moyenne sur sept jours nous avons 280 000 nouveaux cas. Un chiffre qui reste très élevé mais la courbe commence à baisser légèrement par rapport aux 297 000 cas de la semaine dernière", explique Thibault Franceschet, depuis la rédaction du 23h de franceinfo.

Une première baisse significative depuis un mois, notamment en Ile-de-France où le variant Omicron avait débuté sa forte ascension, mais les épidémiologistes estiment que les autres régions devraient suivre. "A l’hôpital en revanche, le nombre de personnes continue d’augmenter avec plus de 25 000 personnes hospitalisées."

Une baisse des réanimations

"L’institut Pasteur estime que le pic devrait être atteint fin janvier et cela confirmerait l’un des scénarios les plus optimistes", explique-t-il. Du côté des réanimations, les chiffres sont plus encourageants. "Il y a 3 900 personnes en réanimation, avec un pic de 3 985 il y a quelques jours. Ce qui est plutôt stable par rapport aux semaines précédentes", souligne Thibault Franceschet. "Depuis deux ans, nous avons connu cinq vagues successives de Covid-19, en avril 2020, en octobre, l’hiver dernier, cet été et la vague Omicron actuelle. Reste à savoir si cette vague qui commence à décroître sera la dernière ou s’il faut s’attendre à une nouvelle dans les mois qui viennent", conclut-il.