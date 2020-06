Covid-19 : un village de Guyane décide de s’auto-confiner

Un cadenas et une chaîne : les symboles du confinement du village Norino de Macouria, en Guyane, pour se protéger contre l’épidémie de Covid-19. La décision de s’auto-confiner a été prise vendredi 12 juin à l’unanimité. Une clé sera remise à chaque famille pour pouvoir entrer ou sortir du village. "Le Covid-19 est en train de prendre une proportion grandissante chaque jour. On a décidé de faire comme on peut, de s’auto-confiner, d’essayer de préserver notamment nos anciens et de nous préserver nous-mêmes", indique aux caméras de France 3 Phil Labonte, fondateur du village Norino à Macouria.

L’inquiétude monte

Aucun visiteur ne devra franchir les barrières, la peur s’est installée chez les villageois et les anciens sont inquiets de voir l’épidémie se répandre à toute vitesse sur l’ensemble du territoire guyanais. "Ça fait peur puisqu’on a des grands-parents qui sont dans le village… On est inquiets", indique Batista Mariana, une résidente du village.

