Covid-19 : un vaccin, à quel prix ?

Un laboratoire britannique s'est fendu d'une proposition étonnante. Il recherche 24 volontaires pour participer à des essais sur le Covid-19. Le virus sera injecté à faible dose. "Des essais cliniques qui seront rémunérés à hauteur de 4 000 € pour rester 14 jours en quarantaine", explique le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni).

Les laboratoires veulent trouver la bonne formule

Mais les essais ne seront pas effectués immédiatement. "Ce n'est pas pour tout de suite, et si on en arrive là, ce sera plutôt une bonne nouvelle car cela voudra dire que le vaccin a été testé de manière positive sur les animaux avant d'être testé sur les humains et enfin d'être commercialisé. Car l'objectif de tous les laboratoires est de trouver la bonne formule avant l'hiver prochain, car, de l'aveu des experts, il faudra au minimum un an pour trouver un vaccin contre le Covid-19", précise Arnaud Comte.

