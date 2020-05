Covid-19 : un tissu qui élimine 99% des coronavirus breveté par des Français

Une entreprise française vient de breveter une technologie innovante. Il s'agit d'un tissu capable de détruire les coronavirus en seulement une heure. Ce tissu est composé de particules d'argent, et l'entreprise qui intéresse beaucoup de monde est basée dans l'Isère. "À notre procédé habituelle on vient déposer sur les tissus fabriqués sur le site une couche de PVC, avec film protecteur avec les propriétés spécifiques à ce produit, qui nous permettent d'expédier et de livrer l'ensemble de nos clients pour répondre à la problématique actuelle", explique Thierry Combot, directeur de production du groupe Serge Ferrari.

De multiples applications

Dès le début de l'épidémie, les chercheurs du groupe ont planché sur cette technologie, qui s'appuie sur les propriétés antivirales de l'argent. Après deux mois de télétravail acharné, la toile a été testée, et ses performances ont dépassé tous les espoirs. "On a eu l'excellente surprise de voir que nos membranes avaient d'excellentes performances, puisqu'en 15 minutes on a 95% du coronavirus 229E qui est éliminé de la surface par rapport à une membrane non traitée", indique Philippe Espard, directeur de la recherche et du développement. Au boit d'une heure, 99,5% du virus est éliminée. La membrane peut ainsi service par exemple à recouvrir des surfaces touchées par du public.

