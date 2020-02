Covid-19 : un premier décès lié au coronavirus a été comptabilisé aux Etats-Unis

Cette femme fait partie des 22 personnes officiellement diagnostiquées sur le territoire américain.

Le coronavirus arrive aux Etats-Unis. Un premier patient est mort dans l'Etat de Washington après avoir contracté le coronavirus, a indiqué un porte-parole du département de la santé de cet Etat, samedi 29 février. Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années, a précisé le président américain, Donald Trump. Cette femme fait partie des 22 personnes officiellement diagnostiquées sur le territoire américain.

"C'est une triste journée dans notre Etat", a réagi, dans un communiqué, le gouverneur de Washington Jay Inslee, qui a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du patient décédé. "Nous allons continuer à travailler pour que personne ne meure plus de ce virus", a-t-il ajouté.

Le malade qui a succombé au virus dans l'Etat de Washington n'est pas le premier citoyen américain à décéder des suites du Covid-19. Un homme de 60 ans hospitalisé à Wuhan (Chine), où le coronavirus s'est déclaré pour la première fois, est mort le 6 février. L'épidémie a déjà fait plus de 2 900 morts dans le monde, dont l'immense majorité en Chine (2 835), et infecté plus de 85 000 personnes (plus de 79 000 en Chine).