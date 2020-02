Covid-19 : un paquebot de croisière bloqué au large de la Thaïlande

C'est un paquebot aux allures de bateau fantôme. Depuis leur départ de Hong Kong il y a douze jours, 1 450 vacanciers et 800 membres d'équipage sont bloqués à bord du MS Westerdam au large de la Thaïlande. Par crainte de cas de Covid-19, aucun port asiatique n'a accepté de laisser le navire accoster. Refus du Japon d'abord, des Philippines, et l'île américaine de Guam et mercredi 12 février de la Thaïlande.

Pas de cas détecté à bord

Selon l'armateur, aucun cas de coronavirus n'a pourtant été détecté à bord et toutes les précautions sont prises pour éviter une éventuelle contamination. Après des jours d'errance en mer, certains passagers craignent pour leur santé. En attendant, ils s'occupent comme ils peuvent grâce à des animations organisées par l'équipage. Pour l'heure, aucun port n'a accepté d'accueillir les 2 250 personnes à bord du MS Westerdam.

Le JT

Les autres sujets du JT