Covid-19 : un nouveau variant détecté à New-York inquiète les autorités américaines

Un nouveau variant du Covid-19 a été observé à New-York (États-Unis) depuis novembre 2020. Il a été étudié par l’Université de Colombia et l’Institut Caltech de Californie. Leurs conclusions sont parues dans la presse, mercredi 24 février. "Elles disent que le variant serait proche de celui dit de l’Afrique du Sud, et c’est ce qui inquiète, car le variant sud-africain serait plus résistant aux vaccins", explique la journaliste de France Télévisions Agnès Vahramian en direct de Washington, pour le 20 Heures de France 2.

Le variant responsable de 12% des contaminations

Ce nouveau variant est responsable de 12% des nouvelles contaminations dans le pays. "Ce qui n’est pas négligeable" selon l’envoyée spéciale. "Les autorités disent qu’elles vont surveiller la situation mais qu’il faut rester prudents. (...) Il faut que d’autres spécialistes lisent ces publications pour les valider", ajoute Agnès Vahramian.