Covid-19 : un nouveau test salivaire 100 % français

Le test nasal, PCR, sera bientôt du passé. Une nouvelle méthode de détection ultra rapide, du Coronavirus a fait son apparition, sur le marché. Mis au point par un consortium entièrement français, EasyCov, c’est son nom, est une première mondiale.

Rapide et indolore

Plus simple et plus rapide qu’un test, réalisé à partir d’un prélèvement nasopharyngé, ce dépistage salivaire se veut aussi fiable. EasyCov permet d'obtenir des résultats en 60 minutes, contre 24 heures actuellement pour les tests nasaux ou sanguins. Son prix, une quarantaine d'euros, n'est pas remboursé, par la Sécurité sociale. Enfin, fini le coton-tige à enfoncer dans le nez. Avec ce nouveau dépistage salivaire, il suffit juste de grattouiller sous la langue du patient et de chauffer le prélèvement à 65 degrés avec des réactifs.

Un laboratoire de Pau

EasyCov a été développé, par quatre entités, réunies dans un consortium de recherche montpelliérain. Parmi eux, le groupe de biologie médicale Inovie, qui rayonne sur la moitié sud de la France et qu’ont rejoint les laboratoires de Biopyrénées (région de Pau). Sur ses dix employés, quatre travaillent uniquement sur ce nouveau dispositif.

200 000 kits

Créé en à peine trois mois, ce prélèvement, qui a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse étrangère, peut être réalisé sur le terrain. Un argument de poids pour les fédérations sportives, pour tester leurs joueurs chaque semaine. " on va pouvoir faire ce prélèvement à distance du laboratoire, avant un grand match de rugby ou de football " assure Steven Cens, président du laboratoire Biopyrénées. Un filet de sécurité, pour de nombreux autres publics : passagers d'aéroport, voyageurs aux frontières ou les professions exposées au virus, comme les dentistes. Ce dépistage salivaire, qui devrait permettre de casser plus rapidement la chaîne de transmission du Covid-19, intéresse aussi, plusieurs pays asiatiques.