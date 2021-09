Covid-19 : un nouveau protocole sanitaire prochainement expérimenté dans les écoles primaires d'"une dizaine de départements"

L'idée est de tester toute la classe où un cas positif serait détecté et de ne renvoyer chez eux que les enfants contaminés, explique Jean-Michel Blanquer.

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé mardi 28 septembre l'expérimentation dans les écoles primaires d'une "dizaine de départements" d'un nouveau protocole sanitaire, "probablement dès le début de la semaine prochaine". Ce protocole, révélé lundi par franceinfo, "consiste à chaque fois qu'il y a un cas positif à tester toute la classe et à ne renvoyer à la maison que ceux qui sont positifs". En cas de refus d'un parent d'élève de faire dépister son enfant, "l'élève sera considéré comme positif".

Cette expérimentation aura lieu "dans des départements variés pour pouvoir comparer", précise le ministre. "La semaine prochaine, certains départements seront sans masque, donc ce sera aussi intéressant de pouvoir comparer d'un département à l'autre l'effet de ce type d'expérimentation".

"On est sur une courbe baissière" des cas de Covid-19, confirme par ailleurs le ministre de l'Éducation. "On est descendu en-dessous des 2 000 classes fermées", précise le ministre qui assure que le gouvernement reste "prudent et surtout très attentif".