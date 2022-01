Covid-19 : un nouveau protocole d’isolement en France

Le protocole d’isolement a été modifié en France. Lundi 3 janvier, sur le plateau du 20 Heures de France 2, la journaliste de France Télévisions, Jihane Benzina, explique que dans le cas d’une personne vaccinée, si elle est testée positive au Covid-19, elle doit désormais s’isoler sept jours au lieu de dix auparavant. Pour en sortir, il faut réaliser "un test PCR ou antigénique. Au bout de cinq jours, si ce test est négatif et que vous n’avez pas de symptômes depuis 48 heures, c’est bon." Si elle est cas contact, la personne ne doit plus se mettre quarantaine. Elle doit se faire tester le jour où elle l’apprend et "à J+2 et J+4 un autotest".

Quid des non vaccinés ?

Pour les personnes ne présentant pas de schéma vaccinal complet, on a bien "dix jours d’isolement" si elles sont testées positives au Covid-19. Pour en sortir, il faut "faire un test au bout de sept jours, un test PCR ou antigénique qui est négatif et là encore, si vous n’avez pas de symptômes depuis 48 heures, c’est bon", explique Jihane Benzina. Pour les cas contact non vaccinés, il faut respecter sept jours d’isolement "à l’issue desquels il faut faire un test PCR ou antigénique qui doit être négatif", conclut-elle.