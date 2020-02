Covid-19 : un mort et deux nouveaux cas recensés en France

Un premier Français atteint de Covid-19 est décédé. Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février, un homme de 60 ans, hospitalité dans un état gravissime à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, a succombé au virus. Selon une source médicale, l'enseignant a d'abord été admis en réanimation pendant six jours à l'hôpital de Creil (Oise). L'autopsie devra déterminer si l'homme est mort à cause du Covid-19 ou des suites d'une autre pathologie. Pour l'heure, on ignore s'il a voyagé dans une zone touchée par le nouveau coronavirus. Les autorités sanitaires sont à la recherche des personnes qui l'auraient côtoyé.

Un homme dans un état grave à Amiens

Deux autres cas ont été confirmés. À Strasbourg (Bas-Rhin), un homme de 36 ans revenant de Lombardie (Italie) ne suscite pas d'inquiétude particulière. En revanche, à Amiens, dans la Somme, un patient de 55 ans a été hospitalisé dans un état grave.

