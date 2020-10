VIDEO. Covid-19 : dans le Doubs, un médecin généraliste consulte depuis son balcon

A 75 ans, le docteur René Tuaillon consulte toujours, mais depuis son balcon. Avec la crise du Covid, le médecin généraliste a pris quelques précautions. "Si j’attrape le virus, je suis mort. Je tiens à vivre, puis je tiens à ce que ma famille n’en supporte pas les conséquences. De toutes façons, il est prouvé que les consultations à l’intérieur sont extrêmement dangereuses", déclare le professionnel de santé.

30 à 40 personnes par semaine viennent consulter

Le docteur "a quand même un certain âge, on se doit de le protéger et de prendre nos distances, donc moi ça ne me dérange pas du tout", affirme l’une de ses patientes. 30 à 40 personnes par semaine le consultent du lundi au jeudi. Les consultations physiques, s’il y en a, se passent dehors. René Tuaillon ne reçoit à l’intérieur que les cas les plus délicats ou les patients trop âgés. Installé depuis 1976, dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard, dans le Doubs, le médecin a réduit son activité pendant l'épidémie, mais ne s’est jamais arrêté.

