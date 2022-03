Covid-19 : un léger rebond des contaminations dans les Ehpad

L'ombre du Covid-19 plane à nouveau sur les maisons de retraites. Depuis lundi 21 mars, les visites ne sont plus autorisées à l'Ehpad du Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 12 résidents sont positifs au virus. "Il faut protéger et le résident, et son visiteur", justifie Michelle Billion, la directrice déléguée de l'Ehpad. 96% des résidents de l'établissement sont vaccinés, et aucun n'a fait de forme grave. Les visites devraient être à nouveau autorisées en début de semaine prochaine.

Des résidents majoritairement sereins

La reprise des contaminations est également visible ailleurs en France. Yann Reboulleau, président du Groupe Philogeris, un réseau d'établissements, constate un léger rebond depuis trois semaines, avec des disparités régionales. Dans l'Ehpad Mon repos à Sartrouville (Yvelines), les gestes barrières et le masque restent en vigueur. "On est tous vaccinés, mais je fais attention quand même, comme elle est très âgée", confie Florence Martinez, fille d'une résidente. Avec un taux de vaccination élevée et la quatrième dose bientôt administrée, le rebond n'effraie toutefois pas les résidents.