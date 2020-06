Covid-19 : un laboratoire français propose un dépistage inédit

C’est une machine qui pourrait révolutionner le dépistage en France. À Montpellier, dans l’Hérault, un laboratoire peut désormais utiliser une machine novatrice. Elle permet d’identifier si une personne a été infectée par le Covid-19 à l’aide d’un test salivaire. Après avoir réalisé ce prélèvement, il faut ensuite une heure à la machine pour rendre son verdict et dire si le patient est positif ou non au virus.

Une révolution française

Cette méthode pourrait apporter de nombreux avantages, notamment en comparaison au test PCR utilisé dans la globalité du pays. Il apporte un résultat plus rapide, sachant qu’il est possible de réaliser 24 tests salivaires en même temps. De plus, il est moins douloureux pour la personne testée. Cette machine est française, un avantage non négligeable. "Aujourd’hui, le fait que ce soit produit 100% en France, on a tout sur place et on peut le produire en grande quantité", souligne le docteur Thomas Hottier, co-dirigeant du groupe Inovie.

