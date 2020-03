Covid-19 : un essai clinique va avoir lieu en France

Alors que la France craint qu'une épidémie de Covid-19 se mette en place dans le pays, en coulisses, les scientifiques accélèrent pour essayer d'apporter une réponse médicale à ce virus. Dans un laboratoire sécurisé à Lyon (Rhône), des chercheurs travaillent d'arrache-pied. "Nous, ce que l'on cherche à identifier, c'est des molécules qui sont déjà utilisées, pour traiter des gens pour certaines maladies chroniques ou toutes autres pathologies, et d'identifier parmi ces molécules celles qui vont avoir la capacité d'empêcher la multiplication du virus dans la cellule", explique le professeur Bruno Lina, virologue au Centre National de Recherche en Infectiologie.

Un futur essai clinique décisif

La prochaine étape serait de réaliser un essai clinique sur des patients pour mesurer l'efficacité de molécules utilisées aujourd'hui contre différents virus comme Ebola, le VIH ou même l'hépatite. D'autres scientifiques tentent de mettre au point un vaccin. D'anciennes recherches sur le Sras pourraient leur permettre de gagner du temps et trouver plus rapidement une solution. "Quand vous partez de zéro, ça prend en moyenne 2 à 4 ans pour arriver à tester, avoir les premiers lots cliniques chez l'homme. Ici, on espère raccourcir ce délai de 6 mois à 1 an", souligne le médecin biologiste Jean Lang de Sanofi Pasteur.

