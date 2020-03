Covid-19 : un début de psychose en France ?

L'épidémie de Covid-19 gagne chaque jour un peu plus la France. Dans la soirée samedi 7 mars, les autorités sanitaires annonçaient plus de 900 cas de contaminations recensés et au moins 16 décès liés au nouveau coronavirus. Alors, face à la menace de confinement, certains se précipitent déjà dans les supermarchés pour faire le plein de provisions, comme le riz, les pâtes ou le papier toilette. Depuis dix jours, le phénomène s'amplifie et en une semaine, la vente des produits de grande consommation a augmenté de 5,4% par rapport à l'an passé.

Plus de dégustations sur les marchés

Sur les marchés, les produits frais ne se vendent pas davantage que d'habitude, mais le Covid-19 est dans toutes les têtes. Les commerçants prennent des précautions. "On évite tout ce qui est dégustation et on essaye de faire attention à tout ce qui est échange avec les clients", explique un fromager parisien.