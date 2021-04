Covid-19 : un contrôle renforcé des passagers des vols provenant d’Inde

À l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, jeudi 22 avril, une trentaine de voyageurs ont débarqué de l’un des 13 vols reliant chaque semaine la France à l’Inde. Chaque passager a dû présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures avant d’embarquer. À l’arrivée, ils sont soumis à des contrôles renforcés. "À partir du moment où on sort de l’avion, on est dirigé vers une file spéciale jusqu’à un test où on est mis dans un espace d’attente isolé, on fait son test antigénique, on attend, avant d’être libéré pour récupérer nos bagages", explique une voyageuse. Une quarantaine est imposée quel que soit le résultat du test.

Des chiffres record

Cet isolement de sept jours, au bout duquel un test PCR doit être effectué, passera à dix jours à partir de ce week-end. En Inde, la situation sanitaire ne cesse de se détériorer à cause de l’apparition d’un variant plus contagieux du Covid-19. En 24 heures, plus de 314 000 cas positifs ont été déclarés, un record mondial, ainsi que plus de 2 000 décès.