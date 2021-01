Covid-19 : un conseil de défense sanitaire se réunit vendredi à partir de 18 heures

Un de plus. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense sanitaire vendredi 29 janvier à 18 heures, a appris France Télévisions auprès de l'Elysée, alors que l'exécutif étudie de nouvelles restrictions contre l'épidémie de Covid-19, avec un possible reconfinement à la clé.

L'objectif sera d'avoir des données consolidées sur l’impact du couvre-feu à 18 heures, d'étudier les résultats des études sur les différents variants du Sars-CoV-2 et le travail de consultation et de concertation mené depuis deux semaines avec de nombreux acteurs, comme les laboratoires pharmaceutiques, des psychologues et des pedopsychiatres, des élus et des représentants des syndicats, a affirmé l'Elysée.

Après deux jours de consultation avec les partis politiques, associations d'élus et syndicats, ainsi que les laboratoires ou encore les psychiatres, Emmanuel Macron pourrait annoncer ce week-end ou lundi ces nouvelles mesures qui feront ensuite l'objet d'un débat et d'un vote symbolique au Parlement. L'Elysée n'a fait état pour l'instant d'aucune prise de parole du chef de l'Etat dans les prochains jours.