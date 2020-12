Covid-19 : un cluster au sommet européen ?

Emmanuel Macron et le Premier ministre slovaque ont été diagnostiqués positifs au coronavirus, une semaine après leur passage au sommet européen à Bruxelles (Belgique). "Du côté du Conseil européen, on indique que toutes les précautions ont été prises, rapporte Julien Gasparutto en direct de Bruxelles. Les 27 chefs de l'État se sont réunis dans la plus grande salle qui peut en théorie accueillir près de 200 personnes".



"Le risque zéro n'existe pas"

Lors de l'hommage rendu à Valéry Giscard-d'Estaing, certains ne portaient pas de masque, mais ils se tenaient à deux mètres les uns des autres. Depuis la semaine dernière, aucun membre du personnel du Conseil européen n'a été testé positif. "Le risque zéro n'existe pas, on voit à d'autres moments Emmanuel Macron saluer de très près certains de ses homologues, c'est peut-être lors de ces apartés qu'il a pu être contaminé", rapporte le journaliste.

