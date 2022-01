Covid-19 : "Un bilan plutôt mitigé" des stations de ski après les vacances d'hiver, selon l'association des maires des stations de montagne

"On a un bilan mitigé, mais plutôt mitigé positivement", estime dimanche 2 janvier pour la fin des vacances d'hiver, sur franceinfo Jean-Luc Boch, maire de La Plagne-Tarentaise et président de l'association des maires des stations de montagne. "On a eu des désistements mais aussi des personnes qui sont venues nous voir au dernier moment."

franceinfo : Comment s'est passé ce début de saison ?

Jean-Luc Boch : On a un bilan mitigé, mais plutôt mitigé positivement. Beaucoup de Français, de Hollandais et de Belges sont venus à la montagne. Il y beaucoup moins de Britanniques à cause de conditions extrêmement difficiles pour eux. On a eu des désistements, évidemment, parce que malheureusement, la pandémie fait rage au niveau national. Mais on a eu aussi d'autres personnes qui, se rendant compte qu'elles ne pouvaient pas partir ailleurs qu'en France, sont venues nous voir au dernier moment.

Au niveau de l'activité, y a-t-il eu beaucoup d'arrêts avec les contaminations ?

Oui, on a eu des structures qui ont eu des difficultés. Le Covid touche tout le monde, y compris les personnels travaillant dans les stations. Et donc, il y a eu des obligations de fermeture, ou des modes de fonctionnement un peu plus restreints sur certains services.

Comment se présentent les vacances de février ?

Le calendrier des réservations était excellent jusqu'aux dernières annonces et malheureusement, avec les dernières hausses des contaminations, on a eu des annulations par obligation des britanniques, notamment. En ce qui concerne les Français et le reste des Européens, pour le moment, il n'y a pas d'annulations en masse. On espère que d'ici là, on va avoir la possibilité de diminuer le taux d'incidence et le remplissage des hôpitaux.