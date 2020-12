Covid-19 : un astrologue a de l’espoir pour 2021

"On savait que ça allait être quelque chose d’énorme, comme un nouveau chapitre de l’humanité", affirme Randy Goldberg. Depuis son jardin, derrière un bric-à-brac chargé de pierres chargées d’énergies positives et de statuettes, cet astrologue pense savoir d’où vient la pandémie. "Il y a eu une influence très sévère de Mars, sur Pluton, Jupiter et Saturne qui se sont alignées. C’est ce qui a été à l’origine de la pandémie. Heureusement, ces planètes vont se séparer", explique-t-il.

Une forte baisse des cas

Comment va se passer 2021 ? "Par chance, les choses semblent très différentes pour l’année prochaine. On doit traverser cet hiver difficile. Les trois prochains mois vont être très durs, mais au printemps, nous allons voir un grand changement", prévoit l’astrologue. En mai et en avril prochain, il imagine une forte baisse des cas de coronavirus. Plutôt qu’une obscure conjonction de planètes, cet espoir ne résiderait-il pas simplement dans le vaccin contre le Covid-19 ?