Covid-19 : trois cas de variant indien détectés en France

La France enregistre des premiers cas avérés de contamination au variant indien du Covid 19. Notamment une femme dans le Lot et Garonne, mais aussi deux personnes dans les Bouches-du-Rhône. Toutes venaient d'Inde. Le 30 avril, un nouveau cas a été signalé à Bordeaux. "Ce variant spécifique venant d'Inde est tout aussi bien contrôlé que le variant sud-africain ou brésilien", assure Benoît Ellboode, directeur de l'agence régionale de santé.



Des investigations sont en cours

Le professeur Jean-Michel Pawlotsky, virologue, reste tout de même prudent : "On va continuer à voir un certain nombre de variant apparaître chez nous parce qu’il y a évidemment des contacts entre les différentes régions du monde. Et ça ne veut pas dire qu’il faut s’inquiéter à chaque fois." D’autres suspicions du variant indien ont été signalées en France, chez des personnes ayant effectué un séjour en Inde. Des investigations sont en cours.