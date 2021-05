Covid-19 : tous les majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner à partir du lundi 31 mai

Tous les majeurs peuvent, depuis 11 heures jeudi 27 mai, réserver un créneau pour être vaccinés contre le Covid-19 dès le 31 mai, a annoncé le ministère de la Santé à l'AFP, conformément au nouveau calendrier établi par le gouvernement. Quelque "28 millions de personnes adultes sont éligibles à la vaccination (…) pour en moyenne 500 000 rendez-vous disponibles chaque jour", précise Doctolib.

"Les réservations seront progressives"

"Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes", a pour sa part assuré le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, sur Twitter. "Les 50 ans et plus qui sont d'ores et déjà éligibles peuvent évidemment continuer à prendre rendez-vous", a par ailleurs précisé le ministère.

"Cette nouvelle étape ne va cependant pas permettre de répondre à toute la demande des patients", a de son côté prévenu Doctolib dans un communiqué, en pointant "un nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna".