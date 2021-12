Covid-19 : tour de vis en Belgique

"La pression sur les services de santé est devenue insupportable", a déclaré vendredi 3 décembre le Premier ministre belge pour justifier le tour de vis de la Belgique face à la cinquième vague de Covid-19. Plus de 800 personnes sont en soins intensifs, comme lors de la deuxième vague en 2020. Mais ce sont désormais les enfants qui transmettent le plus le virus. Les 0-19 ans sont la catégorie de population la plus testée positive d'où la décision d’avancer les vacances scolaires d'une semaine au 17 décembre, explique le journaliste Julien Gasparutto vendredi soir en direct de Bruxelles.

Espérer éviter un reconfinement

Autres mesures : le port du masque est désormais obligatoire dès 6 ans, les cours en secondaire vont passer en mode hybride et les événements en intérieur sont limités à 200 personnes avec port du masque et pass sanitaire. Rien ne change pour les cafés et restaurants qui ferment déjà à 23 heures. L'objectif est d'éviter un nouveau confinement général. Mais les mesures pourront être renforcées si la situation sanitaire ne s'améliore pas.