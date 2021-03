Covid-19 : sous tension, les écoles jonglent entre fermeture et réouverture

Faut-il fermer les écoles ? La question revient sur la table mais le gouvernement l’exclut pour l’instant. Pourtant, la situation devient de plus en plus compliquée pour les écoles, entre les cas positifs, les cas contacts et les professeurs absents. Une école de Toulouse (Haute-Garonne) a fait les frais de cette désorganisation involontaire.