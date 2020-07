Covid-19 : SOS Médecins recense les cas de suspicions

K. Adda-Rezig, A. Guillerot Malick, C. Beauvallet

K. Adda-Rezig, A. Guillerot Malick, C. Beauvallet France 3 France Télévisions

Premier patient de la journée pour le docteur Thomas. Ce jeune Parisien se plaint de problèmes respiratoires depuis plusieurs jours. Le médecin soupçonne une contamination au Covid. Pour en avoir le cœur net, il lui prescrit un test PCR. Démarche systématique pour éviter tout risque de propagation. "Il faut faire un test et éviter les cas positifs pour éviter justement la deuxième vague." Il sent l’inquiétude monter chez ses patients.

"Un nombre de cas qui n'augmente plus"

A la fin du confinement, la plateforme SOS Médecins recensait 200 appels pour suspicion de Covid. Elle en comptait 500 début juillet. Certes, en cette période estivale, SOS Médecins est davantage sollicité, car les généralistes partent en vacances. Mais ici, on reste très vigilants. "Après le frémissement de début juillet, on assiste à un plateau, ça n’augmente plus", rassure Serge Madja, secrétaire général de SOS Médecins. Ici, tout le monde espère que la baisse se poursuivra.

