Covid-19 : sept Français sur dix approuvent les mesures annoncées par Emmanuel Macron, selon un sondage Odoxa Backbone Consulting

Ils sont toutefois près d'un sur deux et plus de six jeunes sur dix à déjà envisager de les transgresser.

Plus de 70% des Français approuvent les principales mesures annoncées par Emmanuel Macron mercredi soir pour lutter contre la propagation du Covid-19, selon une enquête Odoxa Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro.

Dans le détail, ils sont 70% à juger que l'extension des mesures de freinage à tout le territoire pour quatre semaines est une "bonne mesure", 71% sont favorables à l'interdiction des déplacements inter-régionaux, 72% sont d'accord avec la fermeture des établissements scolaires (60% des parents d'élèves la juget toutefois trop contraignante), et même 85 % soutiennent la question de la vaccination prioritaire des métiers jugés exposés, comme les enseignants ou les policiers.

Plus de six jeunes sur dix comptent ne pas respecter les règles

Malgré cette approbation, une majorité de Français (53%) disent ne pas avoir été convaincus par les annonces du président de la République, jugées insuffisantes pour 56% des personnes interrogées.

Près d'un Français sur deux (46%) et plus de six jeunes sur dix comptent ainsi transgresser les nouvelles règles.

*Cette enquête Odoxa Backbone Consulting pour franceinfo et le Figaro a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet les 31 mars et 1er avril 2021.