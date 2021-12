Covid-19 : "Sans une vaccination généralisée, on va vivre des vagues successives", met en garde le commissaire européen à la Justice

Faut-il s’inquiéter du regain de tension entre la Russie et l’Ukraine ? "Il est possible d’avoir des actions russes en Ukraine de manière très violente. Il est important d’avoir une très grande fermeté. Ce qui est aussi très important, c’est que le contact ait lieu avec la Russie", explique Didier Reynders, commissaire européen à la Justice, invité des "4 Vérités" de France 2, mardi 7 décembre.

Covid-19 : "Mettre des contraintes assez fortes"

Sur le plan sanitaire, l’épidémie de Covid-19 est en pleine recrudescence en Europe. "On doit vraiment faire comprendre que sans une vaccination généralisée et un accès très large à cette troisième dose, on va vivre encore des vagues successives", met en garde le commissaire européen à la Justice.

La vaccination doit-elle devenir obligatoire et être étendue à toute l’Europe ? "C’est un choix des États membres, c’est une décision nationale. Mais il faut aller vers la vaccination la plus large possible. Donc, si, dans un État membre, la façon d’y arriver, c’est le caractère obligatoire, je crois que l’on doit aller dans cette direction. Si l’on hésite, il faut tout faire pour orienter les citoyens vers le vaccin et mettre des contraintes assez fortes, notamment à travers le pass sanitaire", conclut Didier Reynders.