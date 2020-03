Covid-19 : sans savon dans les toilettes, difficile de se laver les mains pour les élèves de Carcassonne

Les consignes du gouvernement sont claires. Pour empêcher la propagation du Covid-19, il est nécessaire de se laver les mains régulièrement. Mais dans un lycée de Carcassonne (Aude), le savon manque dans les toilettes. "C'est quelque chose dont on parle dans les conseils d'école, dans les conseils d'administration. On en sourit, mais maintenant on est face à une épidémie qu'on ne sait pas soigner. Que fait-on ?", interroge Valérie Barylo, représentante FCPE, qui dénonce régulièrement le manque de savon dans l'établissement.

1,3 million d'élèves concernés en Occitanie

Sollicité par les équipes de France 3, le rectorat répond : "Le rectorat, mais également le ministère ont transmis des consignes à la fois aux directeurs d’école et aux chefs d'établissement de façon à ce que ce qu'on appelle communément les gestes barrières (...) puissent être mis en place". Dans ce lycée de Carcassonne, les consignes ne semblent pas appliquées pour le moment. En Occitanie, 1,3 million d'élèves sont concernés.

