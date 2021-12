Covid-19 : Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire préservé de la crise sanitaire

En deux ans, 98 cas positifs à la Covid-19 ont été recensés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n’y a eu aucun décès et une seule hospitalisation. Il faut dire que le territoire a été bien préservé. Une quarantaine était imposée à l’arrivée, ainsi qu’un test après sept jours sur place. Il y a aussi un très fort taux de vaccination : plus de 90% chez les plus de 18 ans et près de 65% chez les 12-17 ans.

Pas de pass sanitaire

Au quotidien, on ne porte pas le masque, le pass sanitaire ne s’applique pas et nul besoin de quelque attestation que ce soit pour rentrer dans les bars ou restaurants ou encore les lieux publics. Une ombre au tableau tout de même : depuis, mardi, les voyageurs doivent fournir un test de dépistage négatif à la Covid-19 de moins de 24 heures. Imaginez : pour arriver à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a souvent une ou plusieurs escales au Canada. Les élus locaux sont donc vent debout et réclament à ce que ce délai soit ramené à 48 heures, explique la journaliste de France Télévisions, Flavie Bry.