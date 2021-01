Covid-19 : Roubaix organise un dépistage massif

La ville de Roubaix (Nord) organise, lundi 11 janvier, une grande campagne de dépistage massif du coronavirus, notamment afin de traquer le nouveau variant britannique. Dans les six centres installés, le démarrage a été plutôt timide. "Sur notre centre, on était parti pour dépister 300 personnes par jour... On reste ouvert jusqu'à 19 heures, donc on reste optimiste", positive Camille Defurne, biologiste, lundi à la mi-journée. Beaucoup estiment que ce dépistage massif arrive un peu tard, mais saluent l'initiative.

Tester 5 à 10% de la population roubaisienne

"J'ai reçu un mail de la crèche, je me suis sentie concernée et je suis venue. Plus il y aura de personnes qui se feront dépister, mieux ce sera", témoigne une femme. "Je trouve que c'est bien fait. Il faut que tous les gens viennent", estime un autre Nordiste venu se faire tester. Aucun objectif n'a été fixé par l'Agence régionale de santé, qui a cependant fait part d'un espoir : tester 5 à 10% de la population roubaisienne.

