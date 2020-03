Covid-19 : questions autour de la transmission du virus

Dans les transports en commun, à la piscine, avec votre chat ou en mangeant, quels risques avez-vous d'attraper le Covid-19 ? Pouvez-vous le contracter en sortant dans la rue ? Non, car il ne flotte pas dans l'air. L'Organisation mondiale de la Santé indique que le Covid-19 se transmet via des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne éternue ou tousse. À plus d'un mètre, il n'y a donc aucun risque.

Le virus peut survivre sur des surfaces inertes pendant quelques heures

Avec une personne malade dans un espace confiné comme une voiture, le risque est plus élevé. Dans les transports, il est possible d'attraper le Covid-19 en touchant une barre de métro ou de bus. Le Covid-19 peut survivre sur des surfaces inertes pendant quelques heures. En touchant les yeux, la bouche ou le nez, il est possible d'être contaminé. Autre idée reçue : aller à la piscine favoriserait la transmission du virus. C'est faux. Dans l'eau, le chlore est extrêmement efficace pour détruire les virus.

