Covid-19 : quels gestes adopter pour réduire les risques de contamination entre proches ?

Malgré la levée de la limitation des déplacements, il ne faut pas baisser la garde, rappellent les médecins. Le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret rappelle certains bons gestes à respecter, sur le plateau du 19/20, lundi 3 mai.

Malgré la levée des restrictions de déplacement, il ne faut pas baisser la garde. Alors, comment réduire les risques lorsque l'on voit des proches ? "Si vous vous réunissez à l'intérieur (...), imaginons qu'il y ait une seule personne infectée, et avec elle, cinq autres personnes (...), et personne n'a de masque. Au bout de quatre heures, tout le monde va être contaminé", prévient le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, lundi 3 mai.

L'importance de l'aération

Le médecin poursuit en expliquant que si les membres de ce groupe portent un masque en présence de la personne positive au Covid-19, quatre personnes sur les cinq seraient tout de même contaminées au bout de quatre heures, "car le masque n'est jamais parfaitement mis". Toutefois, si tout le monde porte un masque, que la pièce est aérée et que le temps passé ensemble est réduit à deux heures, "dans ce cas-là, il y en aura peut-être une seule qui va se contaminer", précise Damien Mascret, qui ajoute que l'idéal est de se réunir en extérieur. De plus, pour réduire les risques de contamination dans une voiture, qui est un espace clos, "on peut changer l'air en une seule minute dans l'habitacle entier, mais il faut ouvrir deux fenêtres", explique le médecin.