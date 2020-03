Covid-19 : quels événements sont annulés ou fermés au public ?

Depuis plusieurs jours, l'épidémie de Covid-19 entraîne la fermeture ou l'annulation de nombreux événements. La Salon de l'agriculture était ouvert samedi 29 février, mais fermé dimanche 1er mars. Des concerts ont été annulés, mais les matchs de foot sont maintenus. La fête du citron de Menton a été écourtée, alors que plus de 6 millions de voyageurs peuvent continuer à prendre les transports parisiens chaque jour. Des décisions qui font parfois polémique.

Les événements de plus de 5 000 personnes annulés

Alors quels sont les critères ? Dans les zones à risque avec des cas groupés de Covid-19, c'est-à-dire dans l'Oise, le Morbihan, et la ville de La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, tout rassemblement collectif est interdit. Donc il n'y a plus de marché, ni de messe, mais parfois, les séances de cinéma, comme à Montataire, dans l'Oise, où la direction n'a pas respecté l'arrêté préfectoral. Partout ailleurs, dans les lieux peu ou pas touchés par le virus, tout événement avec plus de 5 000 personnes dans un endroit fermé est annulé.

Le JT

Les autres sujets du JT