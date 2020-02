Covid-19 : quels droits en cas d'annulation de voyage ?

Annuler un voyage dans une zone touchée par l'épidémie de Covid-19 ? De plus en plus de personnes y pensent et sautent même le pas. Mais quels sont leurs droits ? "Ça dépend des pays. Pour la Chine, les tours-opérateurs ont déjà suspendu tous les voyages. Vous pouvez donc au choix : reporter votre séjour ou bien vous le faire rembourser", explique la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 13 Heures. Même chose pour la Corée du Sud, dont les départs ont été suspendus jusqu'à la fin du mois de mars.

Remboursement possible si le voyage était prévu en zone rouge

"Pour l'Italie, maintenant, vous pouvez reporter votre voyage sans aucuns frais. Les professionnels du secteur l'ont annoncé mercredi 26 février. Mais attention, ça ne concerne que les régions dans lesquelles les autorités ont pris des mesures de restriction, la Lombardie et la Vénétie." Dans le cas où l'on ne pourrait pas décaler ses vacances, les tours-opérateurs ont promis qu'un remboursement sans aucuns frais serait possible. "En revanche, ça ne vaut que pour les zones, les pays où des restrictions sont imposées par les autorités", poursuit la journaliste.

