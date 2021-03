Covid-19 : quelles nouvelles mesures pour les départements sous surveillance ?

À cause de la propagation du Covid-19, il n'y a pas eu de rentrée des classes ce lundi à Chambourcy, dans les Yvelines. Dans cette petite ville de région parisienne, 12 personnes, dont des enfants, sont atteintes du variant sud-africain du Covid-19. 20 départements sont actuellement sous surveillance renforcée en raison de la forte propagation de l'épidémie. Les concertations avec les préfets se poursuivent. La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo dévoile la principale piste à l’étude : un confinement de Paris et la petite couronne le week-end. Elle a exprimé son désaccord quant à cette proposition qu'elle juge "difficile, dure, voire même inhumaine".

Lyon également sur la sellette

Lyon (Rhône) pourrait également faire partie des villes qui seraient confinées le week-end. Les promeneurs sont fatalistes. "On s’adapterait, on suivrait les consignes, mais ce n'est pas avec plaisir", lance un flâneur. "Pour les enfants, c’est pas vraiment drôle : ils ont besoin de sortir, de profiter", regrette une jeune femme. En déplacement à Stains (Seine-Saint-Denis), lundi 1er mars, Emmanuel Macron a déclaré : "Il faut tenir encore quelques semaines, quatre à six semaines".

