Covid-19 : quel risque sanitaire à prendre un verre en terrasse ?

Quels sont les risques de contamination entre deux personnes qui prennent un verre en terrasse sans masque ? La question a été posée à Bruno Andreotti, physicien et professeur à l'École normale supérieure. Il a beaucoup étudié la circulation du virus. Mettre les mains dans les cacahuètes ne devrait pas vous inquiéter : la transmission du virus par les surfaces est très faible. Mais les petites gouttelettes formées par les postillons "vont en ligne droite jusqu'à tomber sur le sol, donc il y a finalement du risque si elles se mettaient à toucher les lèvres, ce qui est fort désagréable, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas", explique le spécialiste.

Des aérosols à forte charge virale

Les "aérosols", ces petites gouttelettes de mucus qu'on ne voit pas, émis par le nez et la bouche en parlant ou en respirant, ont une forte charge virale. "Les aérosols partent vers le haut et se dispersent latéralement de sorte qu'il y en a un petit peu, et plus on reste longtemps en terrasse plus il y a de risque", ajoute l'expert. Mais ils se dispersent avec le vent, c'est pourquoi il y a moins de risques en extérieur.